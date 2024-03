Suicide Squad: Kill the Justice League – Start der Season 1 mit Joker bekannt

Rocksteady hat den Starttermin der Season 1 in „Suicide Squad: Kill the Justice League“ bestätigt, in der der Joker zurückkehrt. Damit dürfte das Spiel umso einiges interessanter werden.

Die Season 1 wurde bereits vor dem Release von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ angedeutet, in der die Spieler mit The Daily Chuckle eine brandneue Location unter der Kontrolle des Joker erkunden können.

Los geht es am 28. März, wie Rocksteady auf X bestätigt:

Fies, fieser, Joker

Der Joker tritt in Season 1 als Version aus einer alternativen Realität an, die als Elseworlds bekannt ist. Damit stehen dem Joker Waffen wie Streitkolben oder ein raketenbetriebener Regenschirm zur Verfügung, sowie kann er Angriffe aus der Luft austeilen und abwehren.

Zudem können sich Spieler auf zwei neue Episoden, neue Missionen, neue World-Activities und neue Feinde freuen, die sich einem entgegenstellen. Außerdem ist die Rede von neuen Riddler-Rätseln und einigen Boni, die man verdienen kann.

Die vollständigen Details der Season 1 werden in den kommenden Wochen erwartet. Bis dahin lassen sich die herausfordernden End-Game-Inhalte erkunden, in denen es vor allem darum geht, die zahlreiche Builds für sich zu nutzen.

Warum „Suicide Squad: Kill the Justice League“ doch ein besseres Spiel ist, als der allgemeine Tenor ist, erfahrt ihr in unserem Review zum Spiel.