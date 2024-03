Naughty Dog: Neue IP wird „schwer“ umzusetzen sein

Naughty Dog arbeitet weiterhin an einer brandneuen IP, die neben „The Last of Us: Part 3“ erscheinen soll. Diese umzusetzen wird jedoch ziemlich „schwer“, trotz aller Ambitionen dahinter.

Der The Last of Us– und Uncharted-Entwickler hatte zuletzt an einem eigenen Multiplayer-Ableger im The Last of Us-Universum gearbeitet, den man erfolglos aufgeben musste. Stattdessen sollen es nun wieder starke Singleplayer-Erfahrungen sein, an denen man arbeitet. Neben dem vermuteten „The Last of Us: Part 3“ wird eine brandneue IP entwickelt, über die Naughty Dogs Neil Druckmann im Podcast von Logically Speaking sprach.

Ambitioniert, schwer und stressig

Nach wie vor ist unklar, in welche Richtung Naughty Dog mit dieser neuen IP gehen möchte. Vermutet wurde etwas in Richtung eines Space-Adventure, auf das es in den letzten Spielen mehrere Hinweise gab. Die Raumkapsel und der Raumanzug in „The Last of Us: Part II“ sind nur einige davon.

Was man offiziell dazu sagen kann, ist, dass man sehr ambitioniert an die Sache herangeht, auch weil man weiß, wie schwer es ist eine neue IP zu entwickeln. Um diese Herausforderung wusste man im Voraus.

„Die Arbeit an diesem neuen Spiel ist wirklich ambitioniert, Teile davon sind wirklich schwer, aber ich habe mich wirklich dem Wissen hingegeben, dass es wirklich schwer werden wird, und dem Wissen, dass es die Mitglieder des Teams stressen wird.“

Gleichzeitig sei es das Ziel von Naughty Dog, dass die Spieler dieses neue Spiel und dessen Erfahrung wirklich genießen werden. Das sind die Ziele und der Antriebsmotor zugleich bei diesem Projekt. Dass einem das gelingen wird, erhofft man sich aus der jahrelangen Erfahrung an der Arbeit an Uncharted und The Last of Us, mit denen man einen „phänomenalen Job“ abgeliefert hat. Inzwischen sei man in vielerlei Hinsicht eine Stufe weiter und wird immer wieder aufs neue überrascht von dem, was das Team auf so viele verschiedene Arten schafft auszudrücken.

Neue Naughty Dog IP verfolgt ambitionierte Ziele

Neue Naughty Dog IP noch Jahre entfernt?

Das klingt an sich alles schön und toll, bis man brauchbare Ergebnisse daraus sieht, dürfte jedoch noch einige Zeit vergehen. Wo genau das neue Projekt steht, ist unbekannt, gleichzeitig sagt man auch, dass ein potenzielles „The Last of Us: Part 3“ ebenfalls mehrere Jahre für die Entwicklung benötigt.

Bis auf ein Remake und ein Remaster zu „The Last of Us“ lässt Naughty Dog die PS5-Generation somit ziemlich ungenutzt an sich vorbeiziehen. Gleichzeitig weiß Druckmann, dass er diese Arbeit nicht mehr auf ewig so fortführen kann und bereits einen Schritt langsamer macht.

Naughty Dog selbst wird derzeit von Sony verkleinert, um sich damit den aktuellen Marktbedingungen anzupassen. Gleiches gilt für Insomniac Games und zahlreiche andere PlayStation Studios.