Suicide Squad: Kill the Justice League zeigt sich im actionreichen Gameplay

Frisch von den The Game Awards gibt es heute actiongeladene Gameplay-Szenen zu Suicide Squad: Kill the Justice League zu bestaunen, das derzeit von Rocksteady Games entwickelt wird.

In den Rollen von Harley Quinn, die Herrin des Chaos, Deadshot, der gefährlichste Scharfschütze der Welt, Captain Boomerang, ein talentierter Assassine aus Australien, sowie King Shark, ein Halbgott mit dem Anrecht auf die Herrschaft über die Ozeane, dessen Körper eine Mischung zwischen Mensch und Hai ist, ist es euer Auftrag, die Justice League zu töten.

Rocksteady setzt für Suicide Squad auf eine originelle Erzählung in einer weitläufigen Open-World-Metropole, in der die vier DC-Superschurken auf Kollisionskurs mit einer einfallenden außerirdischen Streitmacht und den DC-Superhelden gehen, die sich jetzt darauf konzentrieren, die Stadt zu zerstören, die einst schworen zu beschützen. Währenddessen müssen sich die Anti-Helden der tödlichen Sprengkraft in ihren Köpfen bewusst sein, die beim ersten Anzeichen von Widerstand explodieren könnten.

Die Story orientiert sich dazu stark an die DC Comics, in der man wie erwähnt in die Rollen der berühmten Anti-Helden schlüpft, um an einer geheimen Mission teilzunehmen. Das Ganze funktioniert mit in einem drop-in/drop-out KoOp Modus, wobei die Charaktere nahtlos durch Bots ersetzt werden, wenn ein menschlicher Spieler aussteigt.

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint 2022 für PS5, Xbox Series X|S und PC.