Super Monkey Ball Banana Mania trifft auf Yakuza

SEGA hat den nächsten Crossover-Charakter in Super Monkey Ball Banana Mania bestätigt, diesmal Kiryu Kazuma aus der Yakuza-Serie. Der berühmt-berüchtigte Kazuma wird kostenloser und freischaltbarer Charakter auf allen Plattformen verfügbar, wenn Super Monkey Ball Banana Mania im Oktober erscheint.

Der legendäre „Drache von Dojima“ trifft auf den „Affen von der Dschungelinsel“, heißt es in der Ankündigung. Diese SEGA-Kollaboration hat es in sich und führt den gefürchteten Yakuza-Anführer in die Welt von Super Monkey Ball ein.

Er erscheint im klassischen Stil, mit seinem hellgrauen Anzug, dem kastanienbraunen Hemd und der charakteristischen gerunzelten Stirn. Die farbenfrohe Besetzung von Super Monkey Ball Banana Mania umfasst auch weitere kultige Gastcharaktere, beispielsweise Sonic & Tails, Beat von Jet Set Radio und viele mehr. Weitere dieser Ankündigungen folgen in Kürze.

Spieler rollen hier durch die üppigen Landschaften der Dschungelinsel, gönnen sich einen Wellness-Tag in der Bubbly-Waschmaschine oder navigieren durch die verschlungenen Labyrinthe der versteckten Weltraumkolonie von Dr. Bad-Boons, um ihre geliebten Bananen zu retten.

Super Monkey Ball Banana Mania erscheint am 05. Oktober 2021.