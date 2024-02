Sword Art Online: Fractured Daydream zusammen mit Closed Beta angekündigt

Sword Art Online: Fractured Daydream liefert eine brandneue Story und eine großangelegte Koop-Erfahrung, in der sich die Spieler via Crossplay mit ihren Lieblingscharakteren aus den ersten drei Staffeln des Anime und den Filmen zu Sword Art Online spannende Boss-Raids und Koop-Quests bestreiten.

In Sword Art Online: Fractured Daydream wird in der Welt von Alfheim Online ein neues System eingeführt. Dieses löst jedoch eine Fehlfunktion aus, wodurch alle Welten und Zeitlinien miteinander verschmelzen.

