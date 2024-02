Gran Turismo 7 ist auf dem Weg zum erfolgreichsten Spiel der Serie zu werden

Ob Sony etwas Spezielles für das zweite Jubiläum in der kommenden Woche plant, ist nicht bekannt. Zuletzt erhielt das Spiel neue Concept-Fahrzeuge und Café/Extra-Menüs, was den üblichen Updates entspricht. Zudem hat man sich mit Fanatec zusammengetan und ein neues, offizielles Lenkrad präsentiert.

„Gran Turismo 7 liegt derzeit nur hinter Gran Turismo 3: A-Spec bei den Lifetime-Dollarverkäufen für Franchise-Veröffentlichungen in den USA. Das wird wahrscheinlich irgendwann in diesem Jahr überholt.“

