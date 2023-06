Sword Art Online: Last Recollection Trailer enthüllt neue Geheimnisse

Bandai Namco zeigt einen neuen Trailer zu Sword Art Online: Last Recollection, in dem man weitere Geheimnisse und mehr über die Charaktere enthüllt. Der Titel erscheint am 06. Oktober 2023.

Während sich Kirito und seine Freunde in Sword Art Online: Last Recollection in das Dunkle Territorium wagen, bemerken sie schnell, dass dessen Bewohner gar nicht so feindlich gesinnt sind, wie sie zunächst angenommen haben.

Neue Allianzen bilden sich und helfen ihnen, die Hindernisse auf ihrer Reise zu überwinden. Doch schon bald wird das neu gewonnene Vertrauen auf die Probe gestellt, denn inmitten wütender Kämpfe und düsterer Umstände steht für die Underworld viel auf dem Spiel.

Damit kehren die Lieblingscharaktere der Spieler aus der Serie zurück, während die Story eine unvorhersehbare Wendung nimmt und den Krieg in der Unterwelt aus dem Anime und der Romanvorlage fortsetzt.

Sword Art Online: Last Recollection behält den typischen JRPG-Stil bei und erhöht das Action-Tempo, um eine reibungslose Koordination beim Spielen mit Freundinnen und Freunden zu gewährleisten.

Ab sofort sind auch die Vorbestellungen zu Sword Art Online: Last Recollection möglich. Alle, die vorbestellen, erhalten als Bonus zur Veröffentlichung des Spiels das Skin-Paket „Schwarzer Schwertkämpfer“.