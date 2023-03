Synduality: Echo of Ada – Release für 2023 bestätigt

„Angesichts der aktuellen technologischen Entwicklungen und der Tatsache, dass künstliche Intelligenz in unserem täglichen Leben immer mehr an Bedeutung gewinnt, waren wir besonders daran interessiert, wie Menschen und KI in Zukunft miteinander interagieren. Werden sie nebeneinander bestehen? Haben sie die gleiche Auffassung von Gefühlen und den gleichen Sinn für Emotionen? Können sie sich miteinander verbinden? Das waren die Fragen, die schließlich zum Auslöser für dieses Projekt wurden, und hoffentlich begebt ihr euch gemeinsam mit uns auf die Suche nach den Abenteuern, die in der Zukunft liegen.“

Der Hintergrund des Titels ‚Echo of Ada‚ leitet sich aus der künstlichen Intelligenz ADA ab, welche Alba Kuze, die Protagonisten des Spiels in einem Coffin Cradle begleitet. Nach der Verwüstung der Welt im Jahr 2222 müssen die Spieler AO-Kristalle sammeln, um die Stadt Amasia mit Energie zu versorgen. Dabei wird man es mit xenomorphen Kreaturen zu tun bekommen, den so genannten Endern, aber auch mit anderen Spielern, die euch daran hindern werden, die Kristalle zu sammeln.

Der endgültige Name des Shooter wurde gleichzeitig auf Synduality: Echo of Ada getauft, der ausschließlich für PS5, Xbox Series X|S und den PC erscheint und somit alle Vorteile der neueren Hardware nutzt.

Beim State of Play im vergangenen Dezember kündigte Bandai Namco einen neuen Third-Person-Shooter namens Synduality an, dessen Release für dieses Jahr bestätigt wurde.

