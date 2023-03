Gran Turismo 7 bekommt fünf neue Fahrzeuge

Beim „Gemeinsam fahren“-Event können Spieler aller Level und Fähigkeiten gegen GT Sophy in einer Serie von vier Rennen antreten, die in den Schwierigkeitsgraden „Anfänger“, „Mittel“ und „Experte“ zunehmend anspruchsvoller werden. Zudem lässt sich GT Sophy auch in einem 1-gg.-1-Modus herausfordern, in dem sie mit identischen Fahrzeugkonfigurationen und Einstellungen gegen GT Sophy antreten.

Derzeit läuft außerdem noch das Event „Gemeinsam fahren“, das bis zum 29. März verfügbar ist. Darin treten die Spieler gegen Gran Turismo Sophy ( GT Sophy ) an, ein neuer KI-Renn-Agent, der von Sony AI in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment und Polyphony Digital entwickelt wurde.

Updates is coming next week. 来週、アップデート来ます。東京は桜の季節。 #GT7 pic.twitter.com/dqPWf5Ebnt

Auf Twitter gibt es dazu wieder ein Rätselbild, das die Silhouetten der Fahrzeuge abbildet. Vermutet werden diesmal der Audi RS5 DTM, der Toyota Alphard, der Mazda 3 und zwei Posche-Modelle. Ob dem tatsächlich so ist, erfährt man in wenigen Tagen.

