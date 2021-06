Tales of Arise – Charakter-Trailer stellt Shionne vor

Bandai Namco widmet sich ab heute den Charaktere in Tales of Arise, beginnend mit Shionne, die man in einem Trailer vorstellt.

Shionne ist eine stolze und elegante Frau, die von elektrisierenden Dornen verflucht ist, die jedem Schmerz zufügen, der sie berührt. Nach einer unerwarteten Begegnung mit Alphen schließt sie sich der Rebellion gegen Rena an, um ihre eigenen geheimen Motivationen zu verfolgen.

Insgesamt kämpfen in Tales of Arise Alphen, Shionne, Rinwell, Law, Kisara und Dohalim für die Befreiung Dahnas, um sich von der Unterdrückung durch die Renäer zu befreien.

Die Geschichte von Tales of Arise beginnt mit zwei Menschen, die auf verschiedenen Welten geboren sind und ihr Schicksal ändern wollen, um eine neue Zukunft zu erschaffen. Mit einer originellen Besetzung von Charakteren, einer dramatischen Handlung, dynamischen Kämpfen, detailreichen Umgebungen und einigen klassischen Tales Of-Elementen, markiert Tales of Arise einen Neuanfang für das berühmte JRPG-Franchise.

Eindrücke aus Tales of Arise gibt es ergänzend in unserer kürzlichen Preview.