Tandem: A Tale of Shadows – Puzzle-Platformer für Oktober bestätigt

Hatinh Interactive und Monochrome veröffentlichen im Oktober ihren Puzzle-Platformer Tandem: A Tale of Shadows für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC. Der Titel zeichnet sich durch einen einzigartigen Look und Gameplay-Ansatz aus.

Als Thomas Kane, der einzige Sohn einer berühmten Illusionistenfamilie, auf unerklärliche Weise verschwindet, beschließt die 10-jährige Emma, Nachforschungen anzustellen. Auf ihrem Weg zum Herrenhaus der Kanes sieht Emma, wie Fenton unschuldig von einer rasenden Kutsche abprallt. Das Mädchen und der Teddybär jagen dem Wagen hinterher und betreten das Anwesen. Eine fesselnde Geschichte von illusorischen Gefahren und wechselnden Perspektiven beginnt.

In Tandem: A Tale of Shadows erkunden Spieler fünf wunderschöne viktorianisch inspirierte Welten. Die Spieler wechseln zwischen Emmas Top-Down-Ansicht und Fentons horizontaler Side-Scroller-Ansicht und verwenden eine Laterne, um Schatten zu werfen, die der Teddybär überqueren kann. Intelligente Hindernisse und clevere Spielmechaniken zwingen die Spieler, ständig auf Trab zu bleiben.

„Was unser Spiel so besonders macht, sind die zwei separat steuerbaren Protagonisten. Wir finden, dass die Kontrolle über zwei Spielfiguren, die über eine eigene Persönlichkeit und unterschiedliche Charakteristika verfügen, eine Menge Spaß macht und einiges an Kreativität erfordert. Vor allem in den späteren Leveln macht sich ein echtes Erfolgsgefühl breit, wenn man ein schwieriges Rätsel gelöst hat. Bei der Entwicklung haben wir uns stark von der Beziehung zwischen Sherlock Holmes und Dr. Watson inspirieren lassen. Sie verlassen sich aufeinander, um ihre Fälle zu lösen.“ PlayStation Blog

Tandem: A Tale of Shadows erscheint am 21. Oktober 2021.