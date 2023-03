Wem das noch nicht reicht, für den gibt es dann die Workshops, in denen sich seine Autos umfassend anpassen lassen. Das reicht von optischen Aspekten, über die Performance, bin hin zu dem Punkt, an dem einem persönlich der Autoschlüssel überreicht wird.

„Wir denken, dass es wichtig ist, dass Spieler sich treffen und miteinander kommunizieren können. Sie können sich dann entscheiden, zusammen zu spielen und den Spaß am Herumfahren in fantastischen Autos haben.“

In Social Hubs kann man sich auch mit anderen Spielern treffen und über Autos austauschen, um gemeinsame Erfahrung zu haben. Diese soziale Komponente ist ein weiterer Aspekt, der Test Drive Unlimited schon immer ausmachte und auch in Solar Crown nicht zu kurz kommt.

„Bevor man ein neues Auto kauft, sorgen wir dafür, dass man sich die Zeit nehmen kann, die richtige Wahl zu treffen. Man kann sich frei im Autohaus bewegen, mit den Autos interagieren, um das gewünschte Modell auswählen, das Äußere im Detail bewundern und nach dem Öffnen der Tür einsteigen, um den Komfort zu genießen, die Hupe auszuprobieren und sogar den Motor zu starten, was in der Realität nicht immer möglich ist!“

