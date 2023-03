The Last of Us – Joel sollte ursprünglich von einem Schwarzen gespielt werden

Die Besetzung für den Cast der HBO-Serie The Last of Us wurde ohnehin schon heftig diskutiert. Am liebsten sähe man genaue Ebenbilder der Videospielvorlage, was in der Realität jedoch nicht immer machbar ist.

Mit Pedro Pascal hat man es letztendlich ganz gut getroffen, was die Rolle von Joel betrifft, auch wenn es hier im Vorfeld immer noch diverse Diskussionen gab. Für dieselbe Rolle gab es aber noch eine ganz andere Option, die sicherlich für noch mehr Kontroversen gesorgt hätte, vor allem unter den Fans des Videospiels. Mit dieser hätte man sich soweit von der Vorlage entfernt, dass die Serie letztendlich nicht mehr zusammengepasst und wichtige Akteure automatisch ausgeschlossen hätte.

Vorgesehen für Joel war demnach Mahershala Ali (Blade), der rein optisch so gar nichts mit dem Joel aus dem Videospiel zu tun gehabt hätte, aber auch aus Sicht des Alters ein unstimmiges Bild abgegeben hätte, wie der Tommy-Actor Jeffrey Pierce gegenüber The Direct anspricht.

Dort sagte Pierce, der im Spiel eigentlich deutlich jünger als Joel ist:

Im Ergebnis kann man sich bisher sehr zufrieden mit der Wahl des Cast zeigen, die allesamt eine erstklassige Performance abliefern, einschließlich einiger bekannter Gesichter wie Melanie Lynski (Two and a half Men) oder dem Voice Actor Troy Baker, der auch im Videospiel vertreten ist.

Dreharbeiten zu The Last of Us: Season 2

Außerdem wurde in dieser Woche bekannt, dass die Dreharbeiten zur Season 2 der The Last of Us HBO-Serie in diesem Jahr starten sollen. Davon geht jedenfalls der Joel Actor Pedro Pascal aus.

Soweit man schon weiß, wird die Season 2 die Ereignisse von The Last of Us: Part II abdecken, womit die komplette Story erzählt wäre. Ob es zu einem dritten Part kommt, ist derzeit nicht sicher.

Am kommenden Montag läuft die finale Episode der Season One bei WOW, womit das Spektakel vorerst beendet ist.