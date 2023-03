Tekken 8 kommt – der Kampf geht in eine neue Runde

Mit Tekken 8 erscheint schon bald die Fortsetzung der beliebten Kampfspielreihe. Wann genau es so weit sein wird, wurde zwar noch nicht bekanntgegeben, jedoch gibt es neue Details zu den Charakteren und den neuen Gameplay-Mechaniken.

So wird laut Entwickler Bandai Namco der neue Teil „das bislang spannendste Erlebnis der Serie bieten“, was man unter anderem dem weiterentwickelten Kampfsystem verdankt. So gibt es zum einen den Arcade-Style, den altbekannten Tekken-Spielstil. Dann gibt es aber auch noch den Special-Style mit Funktionen für einfache Kombos und Hilfsfunktionen. Dieser in Tekken 7 eingeführte Style wurde für Tekken 8 weiterentwickelt und nutzt jede Taste mit einer empfohlenen Bewegung, etwa einer Kombo, die jeder Charakter nutzen kann. Dabei passt sich die zugewiesene Aktion dem Status des Charakters wie Heat, Rage etc. automatisch an. Dies wird es den Spielern ermöglichen, sich keine Befehle merken zu müssen, was vor allem Neulingen zugute kommt.

Tekken 8 Gameplay Mechanics

Des Weiteren soll sich diese Art der Steuerung mehr nach Action-Spielen anfühlen und sich damit speziell an Gelegenheitsspieler und Anfänger richten. Wer schon die Vorgänger gespielt hat und die Kombos noch in und auswendig kennt, kann ebenfalls beruhigt sein, die Kombos in Tekken 8 gleichen denen aus Tekken 7.

Eine große Neuerung in Tekken 8 ist außerdem die Heat-Mechanik. Es gibt zwei Heat Varianten: Burst und Engager. Beide Attacken lassen sich mit einem Button aktivieren und werden mit den Rage-Drives aus Tekken 7 vergleichbar sein. Heat kann pro Runde einmal für 10 Sekunden aktiviert werden, während der Timer stoppt, sobald ein Gegner getroffen ist oder sogar am Boden liegt. Während der Heat-Phase habt ihr dann die Wahl zwischen Dash und Smash. Smash verbraucht die gesamte Heat Energie und fügt erheblichen Schaden zu, während Dash die Reaktion des Gegners ändert und man so mit einer Kombo nachsetzen kann.

Momentan werden in einzelnen Trailern die Charaktere enthüllt. So erschien gestern der Trailer für den Charakter Jun Kazama , dem heute der Trailer zu Ling Xiaoyu folgt. Bislang angedeutet wurden damit : Kazuya, Jin Kazama, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Lars Alexandersson, Jack-8, Jun Kazama und Ling Xiaoyu.

Somit sind sowohl alt bekannte, wenn auch modifizierte Charaktere, wie der von Jack, der im Vorgänger Jack-7 war, als auch gänzlich neue Charaktere dabei.