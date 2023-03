PlayStation VR2 Start ein Desaster für Sony? Preissenkung im Gespräch!

Auf der anderen Seite wäre eine jetzige Preissenkung den ersten Käufern von PlayStation VR2 äußerst unfair gegenüber und müsste in anderer Form kompensiert werden. Weitere Maßnahmen wäre überzeugendere Erfahrungen für das Headset, aber auch hier sieht es bislang recht übersichtlich aus, zumal von Sony selbst derzeit keine neuen Spiele in Sicht sind, auch auf direkte Nachfrage wusste man hier leider von nichts.

Ebenfalls ernüchternd ist das eher schwache Spiele-Angebot für PS VR2. Diese sind zwar in der Menge vorhanden, aber selten wirklich überzeugend. Nicht einmal der Vorzeigetitel Horizon: Call of the Mountain ( unser Review ) von Sony hat nur annähernd Blockbuster-Qualitäten, die PS VR2 bräuchte.

„Verbraucher auf der ganzen Welt sind mit steigenden Lebenshaltungskosten, steigenden Zinsen und steigenden Entlassungen konfrontiert“, sagte Francisco Jeronimo, Vice President of Data and Analytics von IDC. „VR-Headsets sind für die meisten Verbraucher in der aktuellen Wirtschaftslage nicht das Wichtigste.“

Die Gründe für den verhaltenen Start sieht man unter anderem in den Kosten. PlayStation VR2 ist mit 600 EUR nicht gerade günstig, selbst wenn es die Hardware rechtfertigt. Hinzu kommen weltweit gestiegene Lebenshaltungskosten, bei denen man abwägen muss, ob man so ein Headset mit dem derzeitigen Angebot wirklich braucht.

