Tekken 8 Gameplay zeigt Kazuya in Action

Bandai Namco hat ein frisches Gameplay-Video zu Tekken 8 veröffentlicht, in dem Kazuya einen Auftritt hat. Dieser schließt sich Legenden wie Jun Kazama, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Lars Alexandersson, Nina Williams oder Jack-8 an, die teils nach vielen Jahren wieder im Roster vertreten sind.

