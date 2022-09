Tekken 8 zeigt sich im ersten Trailer & für PS5 bestätigt

„Dies sind alles Battle Stage Effekte, die in diesem Titel verwendet werden. Natürlich arbeiten wir hart daran, die Qualität noch weiter zu steigern. In der neuesten Version des Work-in-Progress-Builds verbessert sich die Qualität jeden Tag dynamisch, wobei sich der riesige Tanker im Hintergrund näher an die Küste bewegt und große Flammen in der Nähe der Stelle aufflammen, an der die Figur steht. Wir hoffen, ihr freut euch darauf, sie im Spiel zu sehen!“

Damit möchte man vor allem die Qualität in den Vordergrund rücken, die Tekken 8 später zu bieten hat, während man über die Inhalte zu einem anderen Zeitpunkt sprechen wird. Insbesondere verweist man hier auf die neu erstellten Charaktermodelle, die sich komplett von Tekken 7 unterscheiden, und an denen kleine Details wie Wassertropfen über die Haut laufen.

