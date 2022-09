CD Projekt hält an Cyberpunk fest und plant neue Dinge

Trotz des Debakels rund um Cyberpunk 2077 hält CD Projekt an der Marke als Ganzes fest und plant in Zukunft mit neuen Projekten. Beweisen möchte man sich mit der kommenden Erweiterung Phantom Liberty.

Das erklärte CD Projekt gegenüber seinen Investoren, wonach man derzeit alle Energien auf den Release von Phantom Liberty legt und zeigen möchte, wozu die Hardware in der Lage ist. Weitere Projekte folgen in Zukunft, die man jedoch nicht näher benennt.

Hierzu sagte CD Projekt VP Michał Nowakowski:

„Wir haben uns entschieden, eine große Erweiterung für Cyberpunk zu entwickeln, die alle Möglichkeiten der Konsolen der neuen Generation nutzen wird. Abgesehen davon sind wir voll und ganz der Weiterentwicklung der Cyberpunk-IP über diese spezielle Cyberpunk-Erweiterung hinaus verpflichtet“, so Nowakowski. „Wir haben viel Mühe und Zeit in den Aufbau dieses Franchise gesteckt und wollen auf jeden Fall weiter auf dem aufbauen, was wir bereits erreicht haben – im Grunde mit neuen Geschichten, neuen Erfahrungen, neuen Inhalten. Nicht nur dem Videospielformat. In In Bezug auf Erweiterungen wird es nur eine große Erweiterung geben. In Zukunft wird es jedoch neue Sachen geben.“