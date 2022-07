Test Drive Unlimited Solar Crown – Fans sind sauer, Entwickler liefert Screenshots nach

Das bisherige Marketing von KT Racing und Nacon zu Test Drive Unlimited Solar Crown ist bislang alles andere als überzeugend. Die Fans sind langsam sauer darüber, dass man auch zwei Jahre nach Ankündigung keine In-Game Eindrücke liefert.

Obwohl man diese mit jeder neuen Premiere zumindest angedeutet hat, gab es letztendlich immer nur einen kurzen und nichtssagenden Promotion-Trailer zum Spiel – so auch gestern beim Nacon Connect Event. Dementsprechend ist auch die Stimmung im Netz, die durchaus nachvollziehen können, dass, wenn man nichts zu zeigen hat, man auch nichts zeigen sollte. Inzwischen sollte die Entwicklung von Test Drive Unlimited Solar Crown aber soweit fortgeschritten sein, dass überhaupt etwas brauchbares vorhanden ist, immerhin war der ursprüngliche Release des Spiels für dieses Jahr angesetzt.

KT Racing manövriert sich damit derzeit in eine ziemlich unglückliche Situation, bei der die Stimmung der Fans schneller denn je kippt und sich mitunter in Desinteresse an dem Spiel wandeln kann. Bestes Beispiel dafür ist Abandoned von Blue Box Games, das die meisten längst abgeschrieben haben.

Entwicklung in Schwierigkeiten?

Sogar Zweifel kommen inzwischen auf, ob die Entwicklung möglicherweise in einer Krise steckt. Ein User schreibt zum Beispiel:

„Ja, was soll ich sagen, dass es kein echtes Gameplay gibt, was ist los? Es ist, als hätten sie irgendeine Art von Schwierigkeit oder so etwas.“

Ein weiterer User ergänzt:

„Wenn sie immer noch kein In-Game-Material zeigen können, dann muss dieses Spiel weiter zurückliegen, als ich dachte. Es ist fast so, als hätten sie den halben Weg zurückgelegt und sich dann entschieden, noch einmal von vorne zu beginnen.“

KT Racing äußert sich leider so gar nicht dazu, vielleicht weil sie zu beschäftigt sind? Immerhin hat man heute noch ein paar Screenshots der verschiedenen Locations nachgereicht, die die Fans vielleicht ein bisschen beruhigen. Diese können sich durchaus sehen lassen, sind letztendlich aber nur Screenshots, die nicht unbedingt auf echtes Gameplay-Material schließen lassen.

Nach aktuellem Stand erscheint Test Drive Unlimited Solar Crown im kommenden Jahr.