Test Drive Unlimited Solar Crown – Release in 2022 nochmals bestätigt

Es ist nun schon wieder eine Weile her, dass sich Nacon oder KT Racing zu Test Drive Unlimited Solar Crown geäußert haben. Das bedeutet jedoch nichts schlimmes, die nach wie vor einen Release des MMO-Racers in diesem Jahr anstreben.

Bereits zur letzten Premiere hatte man gesagt, dass Test Drive Unlimited Solar Crown am 22. September 2022 erscheinen wird. Zum Jahresanfang untermauert man noch einmal, dass man mit dem angestrebten Release auf Kurs sei und keine Verschiebung droht.

Auf Twitter schreibt man dazu kurz und knapp:

Test Drive Unlimited Solar Crown will release this year. #TDUSC — Test Drive Unlimited Solar Crown (@testdrive) January 1, 2022

Die Fans freut das natürlich, die umgehend darauf reagierten und drum bitten, den Titel nicht übereilt auf den Markt zu werfen oder das nächste Cyberpunk zu werden. Bedenken äußert man lediglich, dass es bisher kein wirkliches Gameplay-Material zu sehen gab, aber neun Monate sind auch noch viel Zeit, um Test Drive Unlimited Solar Crown vorzustellen. Auf der anderen Seite kann in diesen neun Monaten auch noch viel passieren, was man jetzt nicht kommen sieht.

Das ist bisher bekannt

Soweit man schon verrät, ist Test Drive Unlimited Solar Crown ein Test Drive-Spiel, wie man es kennt und liebt. Dazu setzt man auf ein hohes Maß an Realismus und Physik, vergisst aber auch nicht das Vergnügen drum herum. Dazu verfolgt man weiterhin das MMO-Konzept, was bedeutet, dass man überall reale Spieler antreffen wird, die sich spontan in gegenseitigen Rennen herausfordern können oder gemeinsam Touren durch die City unternehmen.

Dreh und Angelpunkt ist das Solar Hotel, in dem die Spieler leben und ihr eigenes HQ aufbauen. Dieser riesige Turm in einer Luxushotelanlage ist vom Großteil der Insel aus sichtbar und repräsentiert eine Innenarchitektur, die eine perfekte Mischung aus Technologie und feinsten Materialien vereint.

Das Solar Hotel wurde dazu als Flaggschiff für den Ultra-High-End-Markt konzipiert, um den hohen Erwartungen seiner reichsten Kunden gerecht zu werden. Dies umfasst den Zugriff auf die luxuriösesten Suiten für die renommiertesten Kunden, die hier die exklusivsten Dienstleistungen genießen.

Test Drive Unlimited Solar Crown erscheint am 22. September 2022.