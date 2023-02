The Bird That Drinks Tears – KRAFTON eröffnet Studio in Montreal

Obwohl schon 2022 angekündigt, hat KRAFTON jetzt die offizielle Studioeröffnung in Montreal bekanntgegeben. Dort entsteht ein Projekt basierend auf der Novel The Bird That Drinks Tears.

Für das neue Studio hat man rund 150 Entwickler angeheuert, darunter Veteranen von Warner Bros. Games, Ubisoft, Gameloft und weiteren. In der Ankündigung heißt es:

„Unser Team besteht derzeit aus erfahrenen Talenten mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz erfolgreicher Spiele. Wir haben ein gemeinsames Ziel: die beste Adaption des Romans zu liefern und den Spielern ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Als Fan mittelalterlicher Fantasy seit meiner Teenagerzeit freue ich mich darauf, ein Fantasy-Meisterwerk als ehrgeiziger und zum Leben zu erwecken denkwürdiges Spiel.“

The Bird That Drinks Tears

Fantasy-Adventure in der koreanischen Mythlogie

Zum Spiel selbst verriet man im letzten Jahr, dass dieses auf der 4-Band Fantasy-Serie von Lee Yeong-do basiert, die sich von der koreanischen Mythologie inspirieren lässt. Yeong-do gilt als Pionier des koreanischen Fantasy-Genres. Die Romanreihe zeichnet sich durch ihre einzigartigen Schauplätze und Charaktere aus, die Ost und West auf wunderbare Weise miteinander verbinden.

Anbei noch einmal der Teaser aus dem letzten Jahr und ein neues Video.