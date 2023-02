PlayStation VR2 Review & weitere Überraschungen geplant

Ob es wirklich so reibungslos klappt, wie von Sony versprochen, wird man in den nächsten Tagen sehen. Beim DualSense Edge gab es zuletzt einige Probleme und User warteten teilweise deutlich länger auf die Hardware.

Damit nicht genug, plant Sony noch die ein oder andere Überraschung für das Headset, die man entweder bis zum Launch oder kurz nach plant. Einen Großteil davon betrifft natürlich die Spiele, von denen noch zahlreiche Titel angekündigt werden. Aktuell bestätigt Sony, dass sich über 100 Spiele für PlayStation VR2 in Entwicklung befinden. Zu den Top Games am Launch gehören vorerst Horizon: Call of the Mountain, No Man’s Sky, Resident Evil Village und Gran Turismo 7 als kostenloses Upgrade.

What do you think?