Wild Hearts – CG-Trailer entfesselt die mächtigen Kemono

In diesem Februar kann man sich auf die neue IP Wild Hearts von EA und Koei Tecmo freuen, die sich heute in einem neuen CG-Trailer vorstellt. Darin werden die mächtigen Kemono entfesselt.

Dieser filmreife Einblick in die Story von Wild Hearts zeigt die Jäger im Kampf gegen wilde Kemono, wie den vulkanischen Lavarücken. Diese trifft man in den Wäldern, auf Bergen und Hügeln oder im Schnee. Als Jäger muss man lernen, die uralten und ausgeklügelten Karakuri-Mechanismen an die Umgebung anzupassen, um sich effektiv fortzubewegen und Azuma gegen die grausamen Kemono verteidigen zu können.

Ein weiteres Monster ist die die Golden Tempest, die man erst vor wenigen Tagen vorgestellt hat. Diese nutzt in erster Linie die Windkräfte, um anzugreifen, während die goldenen Metalle in der Lage sind, erheblichen Schaden anzurichten. Mithilfe des Windes ist Aragane außerdem in der Lage, ihre Richtung schnell zu ändern und sich in die Luft zu begeben.

Als einsamer Wolf zieht man durch Azuma oder jagt dank der Koop- und Crossplay-Features des Spiels gemeinsam im Rudel. Ziel ist es, seine Schlachtpläne auszudehnen und spezielle Missionen zu meistern, in denen sich andere Jäger anschließen oder sich den Kemono alleine stellen.

Wild Hearts erscheint am 17. Februar 2023.