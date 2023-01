Wild Hearts – Neuer PS5 Gameplay-Showcase widmet sich der Golden Tempest

In diesem Zusammenhang erzählt man sich von einem mysteriösen Ort im hohen Norden, der sich in jede Richtung bis zum Horizont erstreckt. Dies ist das Heimatland des Aragane. Narren zieht es auf der Suche nach Gold zu diesem Ort, doch sie kehren nie zurück. Diese Bestie ist die Verkörperung des Windes, der manchen Reichtümer und anderen den Tod bringt, ergänzt man von offizieller Seite.

Schwerpunkt diesmal ist Aragane oder die Golden Tempest, die aus dem sandgefüllten Goldenen Meer stammt und bereits im vorherigen Trailer zu sehen war. Diese nutzt in erster Linie die Windkräfte, um anzugreifen, während die goldenen Metalle in der Lage sind, erheblichen Schaden anzurichten. Mithilfe des Windes ist Aragane außerdem in der Lage, ihre Richtung schnell zu ändern und sich in die Luft zu begeben.

What do you think?