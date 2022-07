In einem neuen Video zu The Callisto Protocol widmet sich Entwickler Striking Distance Studio heute den Ursprüngen des geistigen Dead Space-Nachfolgers.

Der kreative Kopf dahinter, Glen Schofield, erzählt darin mehr darüber, wie es überhaupt zu The Callisto Protocol gekommen ist. Antrieb war vor allem, da er für sich selbst herausfinden wollte, was der nächste Schritt in seiner Karriere sei. Dass es dann ein geistiger Nachfolger zu Dead Space werden würde, rührt wohl daher, dass es eine Lücke in dem Genre hab, ohne zu wissen, dass EA mit dem Dead Space Remake diese selbst füllen wollte.

The Callisto Protocol

Neues Gameplay zeigt den Biophagen

Ferner gibt es neue Gameplay-Szenen, in denen der Protagonist Jacob Lee die erschütternden Gänge von Jupiters totem Mond durchstreift und den furchterregenden Biophagen bei jedem Schritt abwehren muss. Auch wirft man einen Blick auf die verheerende Schrotflinte und wie man seine Gegner damit in tausend Stücke reißt.

In The Callisto Protocol nutzt man einen einzigartigen Mix aus Nah- und Fernkampfwaffen und muss seine Taktik entsprechend anpassen, um die sich schnell weiterentwickelnden Kreaturen zu bezwingen. Außerdem musst man so viele Ressourcen und Gegenstände wie möglich sammeln, um neue Waffen und Ausrüstung freizuschalten. Das ist deine einzige Chance, wenn man der wachsenden Bedrohung auf Jupiters Totenmond entrinnen möchte.

The Callisto Protocol erscheint diesen Dezember.