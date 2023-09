The Chant bekommt den kostenlosen DLC ‚The Gloom Below‘

Der Horrortitel The Chant von Brass Token bekommt in Kürze den kostenlosen DLC The Gloom Below. Dieser spielt auf einem abgelegenen spirituellen Inselrefugium und lässt Spieler somit eine neue Region erkunden.

An der Seite der verfluchten Familie Anton und der gefangenen Kultisten müssen sich die Spieler in The Gloom Below durch unvorhersehbare Begegnungen kämpfen und die nötigen Zutaten sammeln, um das Herz von The Gloom zu zerstören.

Der DLC bietet zusätzliche Informationen, verbesserte Fähigkeiten, neue Waffen und einige neue Feinde sowie eine deutliche Betonung der Kampf- und Action-Elemente des Spiels, was den Spielern viele weitere Stunden düsteren Spielspaß beschert. Jeder Tod bringt die Spieler ihrer Flucht näher, sodass es entscheidend sein wird, den richtigen Build zu finden.

The Gloom Below führt die Spieler damit auf die nächste Stufe des Abenteuers in die Tiefen einer surrealen Verschmelzung von und der physischen Welt.

Der DLC ist für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos und wird für PlaySation 5, Xbox Serie X|S und PC erhältlich sein. Er muss jedoch manuell eingelöst werden und wird nicht automatisch aktualisiert.

The Gloom Below ist ab dem 12. September erhältlich.