Diablo 4 bekommt jährliche Erweiterungen

Mit dem Action-RPG Diablo 4 hat Blizzard in diesem Jahr einen echten Hit gelandet. Bis Ende August konnte das Spiel insgesamt über 12 Millionen Spieler für sich gewinnen. Aktuell läuft die erste Season, die zweite ist schon für Mitte Oktober angekündigt. Neben den Saisons, die jeweils etwa drei Monate laufen, wird es auch größere Erweiterungen geben. Zwei davon sind schon bestätigt, jetzt wurde aber erstmals auch bestätigt, dass diese jährlich erscheinen sollen.

Diablo 4: Jedes Jahr eine neue Erweiterung?

In einem Interview wurde Rod Fergusson, der leitende Entwickler der Diablo-Reihe, auf die Zukunft von Diablo 4 angesprochen. Dabei ging es insbesondere darum, wie lange das Team in die Zukunft plant. Darauf antwortete Fergusson:

Wenn man sich den Start des Spiels und diese erste Saison ansieht, dann sehen wir das als eine Grundlage, auf der wir für die Zukunft aufbauen können. Wenn wir uns also unsere vierteljährlichen Saisons und unsere jährlichen Erweiterungen ansehen, sind das die Dinge, auf die wir uns für unseren Live-Service konzentrieren. […] Wir haben Pläne. Wir haben Handlungsstränge, die weit in die Zukunft reichen. Wir haben Pläne. Wir überbrücken immer wieder unsere Staffeln und Erweiterungen, also ist das etwas, was wir für eine lange Zeit tun werden. Wir sind aufgeregt. […] Wenn man zurückblickt und feststellt, dass zwischen Diablo 3 und Diablo 4 11 Jahre lagen, hat man das Gefühl, dass wir unseren Spielern, unserer Community und dem, was sie verdient haben, nicht gerecht geworden sind. Das ist etwas, das wir in Diablo 4 mit unseren Saisons und Erweiterungen korrigieren.

Damit wurde erstmals öffentlich kommuniziert, dass die großen Erweiterungen in einem jährlichen Rhythmus geplant sind. Angaben dazu, wann der erste DLC erscheinen könnte und ob es noch in diesem Jahr soweit sein wird, macht Fergusson allerdings nicht. Im Vergleich zu Diablo 3 würde das einen ziemlich großen Schritt bedeuten. Beim letzten Ableger gab es mit Reaper of Souls und Rise of the Necromancer nämlich insgesamt nur zwei Erweiterungen. Ob Blizzard diese Pläne auch durchführt, dürfte aber sicher auch mit dem langfristigen Interesse am Spiel zusammenhängen.