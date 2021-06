The Crew 2 mit 30 Millionen Spielern, Year 4 Inhalte vorgestellt

Gut 3 Jahre nach dem Release ist The Crew 2 von Ubisoft und Ivory Tower weiterhin auf Erfolgskurs. Der Titel zählt mittlerweile 30 Millionen Spieler und hat jede Menge Inhalte für das Year 4 in Planung.

Aus diesem Anlass und als Dankeschön an die Community kann bis zum 30. Juni die Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020 für nur einen einzigen Crew Credit im Spiel erworben werden. Als weiterer Teil des Jubiläums findet vom 23. Juni bis zum 29. Juni ein spezieller Live Summit statt.

„Wir möchten der Community für die Unterstützung der Marke danken. Ihre Leidenschaft und Hingabe treibt uns an, stetig neue Inhalte zu kreieren“, sagt Olivier Gueydon, Producer, Ivory Tower. „Wir können es kaum erwarten, dass die Community die neue Saison 3 Episode 1: US Speed Tour East spielen können. Und wer jetzt zum ersten Mal auf den Straßen der The Crew-Franchise unterwegs ist, erlebt die beste Spritztour der Reihe.“

Seit der Veröffentlichung von The Crew 2 wurden bereits Unmengen an neuen Inhalten und Events veröffentlicht, darunter neun umfangreiche Updates von Summer in Hollywood, bis hin zu dem kürzlich erschienenen Update The Game.

Im vergangenen Jahr wurden ebenfalls mehr als 50 Live Summits organisiert. Der Live Summit ist ein wöchentlicher PvE-Wettbewerb, indem Spieler in neun Aktivitäten ihr Talent beweisen müssen. Diese werden aus einem großen Angebot an Gebieten und Disziplinen ausgewählt und kehren auch beim diesjährigen Summit zurück. Seit der Veröffentlichung 2018 wurden außerdem mehr als 150 Fahrzeuge in The Crew 2 hinzugefügt.

Des Weiteren kündigte Ubisoft heute die neue Saison 3 Episode 1: US Speed Tour East an, die am 7. Juli erscheinen wird.