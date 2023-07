Ubisoft und der Entwickler Ivory Tower zeigen die dritte Behind the Wheel Episode zu The Crew Motorfest, die sich noch einmal dem neuen Schauplatz Oahu in Hawaii widmet. Die wunderschöne Racing-Umgebung hat mehr als nur Asphalt zu bieten, bis hin zu einem Vulkan in der Mitte der Insel.

Was diesen Schauplatz so einzigartig macht, ist die Topographie und die verschiedenen Terrains, die laut Ivory Tower unendliche Möglichkeiten für Herausforderungen bieten. Diese reichen vom entspannten Cruisen am Strand entlang, über tropische Waldgebiete, bis zu den gefährlichen Vulkanabhängen. Ziel damit ist, all das zusammenzubringen, was die Insel zu bieten hat und zu einem spannenden Ort macht. Es ist der bisher lebendigste Schauplatz, den man für ein Rennspiel entworfen hat.

Ein besonderer Bereich ist die Festival-Area, der zentrale Treffpunkt The Crew Motorfest, einschließlich einer Dragrace-Strecke, dem massiven Loop und einem Offroad-Playground. Dies alles im Einklang mit der wunderschönen Ästhetik, welche die Insel von Natur aus bietet.

Eine komplett neue Grafik-Engine

Dahinter steht eine komplett neue Grafik-Engine, die Vegetation, Beleuchtung, Texturen usw. im perfekten Zusammenspiel ermöglicht. Ein Highlight ist das volumetrische 3D-Wolkensystem, mit dem man ein völlig neues Level erreicht, wie eine zweite Spielwelt über dem Boden. Zudem wurden alle Texturen überarbeitet, die in The Crew Motorfest noch realistischer dargestellt werden. Dichte und Details werden vor allem in den Dschungel-Umgebungen sichtbar, insbesondere auch in der Vertikalen.

Schließlich war es Ivory Tower wichtig, dass man auch die Kultur von Hawai einfängt, die auf der Insel präsent ist und die man überall entdecken wird, wo man es vielleicht nicht erwartet. Eigens dafür hat man bekannte hawaiianische Künstler und Artists angeheuert, die das Spiel dahingehend zum Leben erwecken.

The Crew Motorfest gilt schon jetzt als das Racing-Highlight in diesem Jahr. Wer vorab einen Blick darauf werfen möchte, in diesem Juli findet die Closed Beta-Phase statt.