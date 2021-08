The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – neuer Trailer veröffentlicht

Am 22. Oktober erscheint Bandai Namcos nächster Ablger der Dark Pictures Anthology mit dem Zusatztitel House of Ashes für PS4 und PS5. In der Gamescom Opening Night Pre-Show wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der das Spiel näher vorstellt.

Bei House of Ashes handelt es sich wieder um eine cineastische und übernatürliche Erfahrung, die nach dem Irakkrieg spielt. Wie zuvor könnt ihr das Spiel alleine oder mit Freunden im Co-op angehen. Neben den Wirren des Kriegs sind vor allem allerlei Kreaturen eure größte Gefahr. Die Frage, wem ihr vertrauen könnt, wird schon im Trailer gestellt.

Wie in den Vorgängern gilt es, Entscheidungen zu treffen und Quick-Time Events zu bestehen. Die Dark Pictures Spiele sind, ähnlich wie etwa Until Dawn eher spielbare Filme, die ihr immer wieder neu erleben könnt. Auch der Filmabend-Modus, in dem ihr zusammen mit einem Controller spielen könnt, kehrt zurück.

The Dark Pictures: House of Ashes auf der gamescom

Im Schatten des Zagros-Gebirges gerät eine US-Militäreinheit unter Beschuss durch irakische Streitkräfte. Das daraus resultierende Feuergefecht löst ein Erdbeben aus, bei dem beide Seiten in die Ruinen eines verschütteten sumerischen Tempels stürzen. Ohne jegliche Kommunikation sitzen die Protagonisten in der Falle und müssen einen Weg finden, um zu entkommen – nicht ahnend, dass etwas Uraltes und Böses in den Schatten erwacht ist und nach Blut giert.

In dieser furchterregenden Unterwelt müssen Spieler sich fragen, wer Ihr wahrer Feind ist. Die Monster, die sich in den Schatten verstecken oder die anderen Menschen, die mit ihnen in der Falle sitzen? Werden Spielerinnen und Spieler ihre Rivalitäten beiseitelegen, um sich einem gemeinsamen Feind zu stellen? Die Konsequenzen der Entscheidungen könnten tödlich enden.

Aufmerksame Spieler werden vielleicht eine versteckte Nachricht im heute veröffentlichten Trailer bemerken, die zu einer speziellen Website mit der Geschichte und den Geheimnissen hinter House of Ashes führt.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes erscheint am 22. Oktober 2021 für PS5 und PS4. Ihr könnt das Spiel außerdem in der umfangreichen Pazuzu Specialedition vorbestellen. Den Trailer seht ihr hier: