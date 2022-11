The Dark Pictures: Directive 8020 mit einem ersten Teaser angekündigt

Zwar erscheint erst am morgigen Freitag der neueste Ableger der The Dark Pictures-Reihe, einen Vorgeschmack gibt es allerdings heute schon mit The Dark Pictures: Directive 8020, das den Auftakt der Season 2 bildet.

Der Name The Dark Pictures: Directive 8020 fiel schon vor einigen Monaten zusammen mit einem Markenschutzeintrag auf. Nun gibt es den ersten Teaser, der ein Setting im Weltraum verspricht.

Laut diesem verschlägt es einen darin in die Cetus-Konstellation im Weltraum, wo man mit einem Aufklärungsschiff unterwegs ist. Außerdem fällt der Name Commander Stafford von der Cassiopeia, der über geringfügige Schäden an der Hülle berichtet, nachdem das Schiff von irgendwas getroffen wurde und sich nun auf dem Weg nach Tau Ceti f befindet, eine Art Supererde, die den Tau Ceti-Stern umkreist.

Schon bald allerdings nehmen die Dinge eine dunkle Wendung, nachdem ein Thomas Carter berichtet, dass ein anderes Crewmitglied, Simms, versucht, ihn zu töten.

Eigentlich war der Teaser zumindest bis morgen unter Verschluss, da auch das offizielle Review-Embargo zu The Dark Pictures: The Devil in Me noch besteht. Dieses fällt erst am heutigen Nachmittag und liefert Eindrücke zum vierten Part der Anthology.

Der Release von The Dark Pictures: Directive 8020 dürfte wie gewohnt im kommenden Jahr zu erwarten sein.