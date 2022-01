The Dark Pictures: House of Ashes – Curator’s Cut & Friends Pass für alle verfügbar

Einige Monate nach dem offiziellen Release steht der Curator’s Cut zu The Dark Pictures: House of Pictures nun allen Spielern zur Verfügung. Außerdem führt man den Friends Pass mit dem jüngsten Update ein.

Wie schon in den beiden vorherigen Spielen, umfasst der Curator’s Cut auch in House of Ashes einige neue Szenen, die aus der Perspektive anderer Charaktere spielbar sind und brandneue Entscheidungen erfordern. Dies resultiert in einer alternativen Version des Spiels, in der eure Handlungen eine Reihe anderer Folgen haben können und der Tod immer überraschender kommt.

Voraussetzung dafür ist, dass man das Spiel mindestens einmal im Kino-Modus (Normal) beendet hat. Zuvor war der Curator’s Cut ausschließlich den Vorbestellern von House of Ashes zugänglich.

Friends Pass ebenfalls erschienen

Auch der Friends Pass wurde mit dem jüngsten Update eingeführt, um damit das KoOp-Erlebnis weiter zu fördern.

Alle bestehenden Besitzer eines der drei Ableger der Serie – Man of Medan, Little Hope oder House of Ashes – erhalten damit Zugang zu einem kostenlosen Friends Pass, mit dem Spieler das Spiel im Multiplayer Shared Story-Modus einmal vollständig mit einem Freund spielen können, der das Spiel selbst nicht besitzt.

House of Ashes ist der bislang spannendste Teil der Anthologie. Gegen Ende des Irakkrieges entdecken Spezialeinheiten, die auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen sind, etwas Verborgenes unter der Wüste: ein vergrabener, sumerischer Tempel, der ein Nest voller antiker und schauerlicher Kreaturen enthält. Um die Nacht im Untergrund zu überleben, müssen sie ein Bündnis mit ihren Feinden in der Welt über ihnen schmieden.

Eindrücke zum Spiel gibt es auch hier noch einmal in unserem damaligen Review.