The Dark Pictures: House of Ashes – Trailer stellt den Cast vor

Mit einem neuen Video stellen Bandai Namco und Supermassive Games heute den Cast in The Dark Pictures: House of Ashes vor, das in diesem Oktober erscheint.

Diesmal dabei sind Ashley Tisdale, Nick Tarabay als Salim Othman, Alex Gravenstein als Eric King, Paul Zinno als Jason Kolchek, Moe Jeudy-Lamour als Nick Kay, Sami Karim als Naram-Sin, Sammy Azero als Jose Gomez und Waleed Hammad als Kurum.

Jedes neue Spiel der The Dark Pictures Anthologie wird von realen Geschehnissen ob nun Fakt, Fiktion oder Legende beeinflusst und beinhaltet eine völlig neue Geschichte, Umgebung, und Charaktere. Dazu liefert man immer wieder eine neue, cineastische Horrorerfahrung. Diese kann alleine oder in den Mehrspielemodi gespielt werden: „Gemeinsame Story“ – teile dein Spielerlebnis online mit einem Freund und „Filmabend“, wo bis zu fünf Personen mit nur einem Controller spielen, der herumgereicht wird.

House of Ashes versetzt euch diesmal in den Irak im Jahr 2003, kurz bevor sich der Konflikt dem Ende zu nähern scheint. Dort macht sich die neue Protagonistin, CIA Field Operative Rachel King, und eine Elite-Einheit des Militärs bereit, um eine verdächtige, unterirdische Chemiewaffenfabrik im Zagros-Gebirge zu stürmen. Nachdem sie die Koordinaten erreichen, wird die Einheit jedoch von einer lokalen Patrouille aus dem Hinterhalt angegriffen.

The Dark Pictures: House of Ashes erscheint am 20. Oktober 2021.