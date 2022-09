The Dark Pictures: Man of Medan & Little Hope – Gratis PS5 Upgrade verfügbar

Bevor Supermassive Games das nächste Kapitel in der The Dark Pictures Anthology aufschlägt, hat man heute eine kleine Überraschung für die ersten beiden Ableger – Man of Medan und Little Hope – auf Lager.

Für beide Titel steht ab sofort ein kostenloses PS5 Upgrade zur Verfügung, mit denen man die technischen Vorzüge der Hardware nutzt. Zusätzlich wurde Man of Medan um ein weiteres Chapter erweitert, was das erneute Spielen noch interessanter macht.

Vieles davon wurde aus dem Feeback umgesetzt, welches bereits in House of Ashes zum Tragen kam, sowie im kommenden Ableger The Devil in Me (unsere Vorschau).

Im Detail stehen damit folgende Verbesserungen und Ergänzungen zur Verfügung:

Brandneue Schwierigkeitseinstellungen und QTE-Warnungen, die an die jüngsten Spiele angepasst wurden

Verbesserte Benutzeroberfläche und Interaktionen für bessere Zugänglichkeit

Aktualisierte Artworks für die Vorahnungen und Auslöser von Events

Erhöhte Geh- und Laufgeschwindigkeiten

Weitere Accesibility-Optionen, einschließlich dem Einstellen der Größe von Untertiteln

Zusätzlicher Bonus für MAN OF MEDAN: Ein bisher ungesehenes Kapitel namens „Flooded“, welches neues Gameplay und neue Tode für das Ende des Spiels bietet

Bandai Namco spricht damit von einem noch intensiveren Spielerlebnis und dem perfekten Einstieg in die The Dark Pictures Anthology, die mit The Devil in Me die erste Season im November abschließt.

„Dieses Update und die Next-Gen-Veröffentlichung geben Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit, die ersten beiden The Dark Pictures Anthology-Spiele neu zu erleben oder zu entdecken, bevor am 18. November 2022 mit The Devil in Me das Finale der ersten Staffel von The Dark Pictures Anthology erscheinen wird.

Passend zum Release des PS5-Upgrades zeigt man außerdem einen neuen Trailer mit den Verbesserungen.