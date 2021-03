The Elder Scrolls Online: Blackwood – Preview Event für März angekündigt

Bethesda wird in wenigen Tagen einen weiteren Blick auf The Elder Scrolls Online: Blackwood erlauben, das im Juni erstmals auch für PlayStation 5 und Xbox Series erscheint.

Hierfür kündigte man ein Preview Event an, das am 31. März stattfindet. Damit verspricht der Publisher einen Special Look auf das Gameplay und die Features des kommenden Blackwood-Kapitels. Neben brandneuen Informationen direkt vom ESO-Entwicklungsteam erhält man außerdem Neuigkeiten zum bevorstehenden Update für PlayStation5- und Xbox Series S / X.

Event Details

Was: Kapitelvorschau zu „Blackwood“

Kapitelvorschau zu „Blackwood“ Wo: Twitch.tv/Bethesda

Twitch.tv/Bethesda Wann: Mittwoch, 31. März, um 21 Uhr MESZ

Mittwoch, 31. März, um 21 Uhr MESZ Preshow: Beginnt um 18:30 Uhr MESZ

Das erwartet euch mit Blackwood

Das neue Kapitel Blackwood setzt das Abenteuer Tore von Oblivion fort und bietet euch über 30 Stunden neuer Geschichten, während ihr eine vielschichtige Region Tamriels erkundet, in der die Kultur der Argonier auf den Ehrgeiz der Kaiserlichen trifft.

Dieses Kapitel umfasst ganz neue Abenteuer und Besonderheiten für euch, darunter:

Ein neues Gebiet: Dunkelforst

Eine konfliktreiche Hauptgeschichte als Teil des Abenteuers „Tore von Oblivion“

Das neue Gefährtensystem

Eine neue Prüfung für 12 Spieler: Felshain

Neue Weltereignisse: Portale ins Reich des Vergessens

Neue Gewölbe, offene Verliese, Anführer der offenen Welt und in sich geschlossene Quests

Aktualisierungen, Verbesserungen und Spielerleichterungen

The Elder Scrolls Online: Blackwood erscheint am 08. Juni 2021.