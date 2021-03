The Elder Scrolls Online – Vorschau auf den Flames of Ambition-DLC

Bethesda gibt heute einen Ausblick auf den Flames of Ambition-DLC in The Elder Scrolls Online, der in wenigen Tagen für PS4 und Xbox One erscheint.

Schauplatz ist diesmal eine verfluchte Mine in den westlichen Hügeln von Deshaan, die man an der Seite von Dunkelelf Drathas und der Dremora Lyranth erkundet. Stellt euch dazu dem Orden der Erwachenden Flamme, befreit seine Gefangenen und haltet das Ritual tief im Inneren auf.

Allerdings ist Drathas mit seinem Interesse an der Mine nicht allein, denn auch die allseits beliebte Dremora Lyranth hat einen Grund, deren Tiefen zu erkunden. Für das Entwicklerteam war die Ergänzung von Lyranth mit ihrer offensichtlichen Verbindung ins Reich des Vergessens somit eine einfache Entscheidung.

„Lyranth ist ein großartiger Charakter, denn sie verfolgt gewissermaßen ihre ganz eigene Agenda. Und niemand weiß so recht, wie diese aussieht“, erklärt Mike Finnigan, Encounters Lead für ESO. „Sie ist launenhaft und unnahbar, aber ihre Ziele decken sich häufig mit denen der Spieler und ihre rebellische Natur gefällt der Community.“

Als Teil der ganzjährigen Geschichte Tore von Oblivion bereitet dieses Verlies die Bühne für die Ereignisse aus The Elder Scrolls Online: Blackwood und die verbleibenden Geschichten des Jahres.

The Elder Scrolls Online – Flames of Ambition erscheint am 16. März für PlayStation 4 und Xbox One.