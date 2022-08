Wann The First Descendant erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.

Nach der Aufregung um den verlockenden Teaser-Trailer zeigt der heutige Trailer in voller Länge neue Details des dynamischen Koop-Spiels, der epischen Enterhaken-Action und der absolut massiven Boss-Monster in einer fesselnden Sci-Fi-Fantasy-Welt.

Nexon zeigt anlässlich der gamescom den Debüt Trailer zu ihrem Actiontitel The First Descendant, den man erst vor wenigen Tagen enthüllt hat.

What do you think?