The Game Awards 2022 – Bis zu 40 Premieren geplant, diese Titel sind nicht dabei

In wenigen Tagen findet die jährlichen The Game Awards statt, die Oscars der Branche, wenn man so will, die auch in 2022 wieder mit jeder Menge Premieren einher gehen.

Was die Show in diesem Jahr verspricht, darauf gibt es einen kleinen Ausblick von Producer Geoff Keighley, der das endgültige Programm selbst noch nicht kennt. Irgendwas zwischen 30 und 40 Premiere seien demnach geplant, soweit man es jetzt schon sagen kann. Diese sind natürlich nicht alle für PlayStation, aber dennoch nicht weniger interessant.

Fest steht nur, es wird spannend, wie man vorab zusichert:

„Ich bin ziemlich aufgeregt. Dieses Jahr fühlt sich gut an. Wir haben Tausende von Fans zurück bei uns, eine wirklich starke Aufstellung von Ankündigungen und Inhalten und insgesamt eine gute Show.“

Zudem soll es in diesem Jahr weniger CGI-Material geben und dafür mehr direkt aus den Spielen zu sehen. Bereits in der Opening-Sequenz könne man große Ankündigungen erwarten.

„Ich glaube nicht, dass wir so viele CG-Trailer haben. Es gibt ein paar, an die ich mich erinnere, aber im Allgemeinen viel Gameplay.“

Mit an Bord in diesem Jahr ist auch wieder das The Game Awards Orchestra, die für die musikalische Begleitung sorgen und die Soundtracks aus den Spielen live einspielen.

The Game Awards 2022 Ab- und Zusagen

Um die Erwartungen nicht allzu hoch zu schrauben, gibt es schon auch einige Absagen, darunter zum potenziellen neuen Mortal Kombat oder Injustice, auch kein neues Portal wird man sehen.

Bestätigt sind dafür Neuigkeiten zu Tekken 8, Final Fantasy XVI, ein 505 Games Projekt, möglicherweise etwas Neues von Hideo Kojima, Star Wars Jedi und Eclipse, Crash Bandicoot und viele weitere.

Die The Game Awards 2022 finden in der Nacht vom 08. auf den 09. Dezember statt. Außerdem wurde vorab schon das nächste Summer Game Fest für 2023 vom gleichen Producer bestätigt.