The Inquistor – Neue Details im Story-Trailer

Kalypso Media und Entwickler The Dust haben heute neue Details zur Story des kommenden Titels The Inquisitor veröffentlicht. Im neuen Teaser-Trailer erhalten Spieler einen Einblick in die düsteren Ereignisse, auf denen die Religion und Kultur der Spielwelt beruht, in der Mordimer Madderdin seine Arbeit als Inquisitor verrichtet.

The Inquisitor entführt die Spieler in das von Korruption und Sünde geprägte Jahr 1500 n. Chr., in eine Realität, in der Jesus nicht am Kreuz starb, sondern vom Kreuz herabstieg, um gewaltsam Rache an seinen Peinigern zu nehmen. In der Folge dieser Ereignisse entwickelt sich eine Gesellschaft, in der das so genannte Heilige Gesetz von einer Armee fanatischer Inquisitoren gnadenlos durchgesetzt wird.

Schauplatz des Spiels ist die Stadt Königstein, in der die Spieler in die Rolle von Mordimer Madderdin schlüpfen, einem Diener Gottes und Inquisitor, dessen Aufgabe es ist, die dem Offizium gemeldeten Verbrechen zu untersuchen. Die dunklen Abgründe der Abtrünnigen reichen weit über die Stadtmauern hinaus. Unbemerkt von den Menschen um ihn herum kann Mordimer die geheimnisvolle Unterwelt betreten. Dort kann er die Sünden und Geheimnisse aufdecken, die tief in den Seelen der Menschen verborgen sind… aber zu welchem Preis?

Das findet man ab Ende 2023 heraus, wenn The Inquisitor erscheint.