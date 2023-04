Days Gone – Vier Jahre nach Release beliebter denn je

Vor gut vier Jahren erschien das Survival-Adventure Days Gone von Sony und den Bend Studios, von dem sich PlayStation Fans in diesen Tagen begeisterter denn je zeigen. Seitdem Days Gone bei PlayStation Plus Extra verfügbar ist, reitet der Titel auf einer neue Welle voller Lob und Hoffnungen auf einen zweiten Teil.

Anfänglich hatte Days Gone (unser Review) so seine Probleme und wurde dafür von nicht wenigen Kritiken abgestraft. Letztendlich erreichte der Titel einen Metascore von 71, was für ein First-Party Spiel mit einem solchen Budget eigentlich zu niedrig ist, für viele aber ein Indikator, der über den Kauf entscheidet.

Days Gone auf dem Weg zum ‚Muss-man-unbedingt-gespielt haben‘

Ein Reddit-Post mit dem Titel ‚Who else is playing Days Gone for the first time‘ erreicht aktuell und in kürzester Zeit enormen Zuspruch und Likes und versammelt in nicht einmal 24 Stunden über 250 Kommentare, die sich überwiegend begeistert von dem Spiel zeigen.

Der Thread-Ersteller schwärmt zum Beispiel in den höchsten Tönen von Days Gone und schreibt:

Auch dieser war von den Kritiken etwas abgeschreckt, dessen damaliger Eindruck inzwischen aber nicht mehr zum aktuellen Stand des Spiels passt.

„Aber das Spiel selbst, dieses Spiel, es ist bisher eine wirklich gute Zeit. Schöne Grafik für ein hochskaliertes PS4-Spiel, beeindruckende Umgebungen, Kämpfe, die ins Schwarze treffen, vernünftig genug Stealth.“ Reddit

Andere Spieler pflichten dem bei und ergänzen:

„Motorräder, Third-Person-Shooting, grobkörniger Realismus und Zombies sind mir egal. Habe es auf PS5 hochgefahren und es hat mir verdammt gut gefallen. Einer meiner Lieblingstitel der letzten Zeit, die Charaktere gingen mir wirklich unter die Haut. Ehrlich gesagt eines meiner besten Spielerlebnisse der letzten Jahre, vielleicht weil ich keine Erwartungen hatte.“

Spieler fordern Days Gone 2 ein

Diese Meinungen ziehen sich durch den gesamten Thread und fordern lautstark eine Fortsetzung von Days Gone ein. Diese ist laut Sony jedoch nicht geplant, obwohl es seitens dem Bend Studio schon einen Pitch dazu gab. Kritik gibt es auch daran, dass Sony den Erfolg von Days Gone nicht anerkennen möchte. Sony selbst bezeichnet Days Gone als nicht sonderlich erfolgreich, obwohl sich das Spiel für eine neue IP millionenfach verkauft hat.

Ob sich Sony von der aktuellen Begeisterung für Days Gone noch einmal umstimmen lässt, ist völlig offen. Immerhin befindet sich eine Filmumsetzung in Arbeit, so dass Days Gone nicht gleich komplett begraben wird.