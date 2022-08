Days Gone – Filmumsetzung bei Sony in Arbeit

Nach dem Erfolg von Uncharted ist man bei Sony jetzt so richtig auf den Geschmack gekommen, ihre Spiele in Filme zu verwandelt. Als nächstes hat man sich Days Gone vom Bend Studio angenommen.

Wie Deadline meldet, steht hier der Outlander-Actor Sam Heughan (Jamie Fraser) für den Cast im Gespräch, der die Rolle des Bikers Deacon St. John übernimmt, während Sheldon Turner (Everest) das Script liefert. Asad Qizilbash und Carter Swan von Sony PlayStation Productions übernehmen indes die Production.

Wie es heißt, soll der Film „eine Ballade ein Biker-Movies“ werden, was nicht so ganz nach dem Kernthema von Days Gone klingt.

„Ich habe gehört, dass Turners Drehbuch eine Liebesballade für Motorradfilme sein wird – das Bike ist Deacons einziges Transportmittel, sein Pferd in diesem modernen Western.“

Wann die Produktion zu Days Gone starten soll oder ein Filmstart generell angedacht ist, ist derzeit nicht bekannt. So lange wie bei Uncharted sollte die Produktion diesmal jedoch nicht dauern.

Neben Days Gone arbeitet Sony derzeit auch einem Film zu Gran Turismo und mehrere TV-Produktionen, darunter The Last of Us, das 2023 auf Sendung geht, sowie Twisted Metal.

Die Geschichte von Days Gone spielt zwei Jahre nach einer globalen Epidemie die beinahe alles Leben auf der Erde vernichtete und Millionen Menschen in Freakers verwandelte. Die Freakers, wie sie von den Überlebenden genannt werden, sind intelligenzlose, wilde Kreaturen, die mehr Tier als Mensch sind, sich jedoch schnell weiterentwickelnö. Man selbst übernimmt darin die Rolle des Kopfgeldjägers Deacon St. John, der sich lieber den Gefahren der rauen Straße stellt, als in einem sicheren Lager dahin zu vegetieren.

Während Days Gone bei den Spielern überwiegend sehr gut ankam und man nach einer Fortsetzung ruft, scheint man bei Sony trotz 10 Millionen verkauften Kopien unzufrieden mit dem Franchise zu sein und hat zuletzt einen Pitch für Days Gone 2 abgelehnt. Zudem beklagte Sony Bend die zu geringe Anerkennung für das Spiel durch Sony selbst. Warum man in einem Film größere Erfolgsaussichten sieht, weiß wohl nur Sony.