The Invincible – Signature Edition rundet das Retro-Feeling ab

Im November erscheint The Invincible von 11bit Studios und Starward Industries, die sich zwischen den ganzen Weltraumspielen mit einem Retro-Ansatzt abheben wollen. Die jetzt vorgestellte The Invincible | Signature Edition rundet dieses Feeling weiter ab.

Die physische Version der The Invincible | Signature Edition wird zum Release des Spiels für PS5, Xbox Series X|S und dem PC verfügbar sein. Darin enthalten sind einige optischer Hingucker im passenden Retro-Look, darunter:

Standardkopie des Spiels

Sammlerbox der Signature Edition

Einzigartiges Sleeve der Signature Edition

Comic-Buch mit digitalem Soundtrack

Sammlung von 4 Emaille-Pins

Vier 3D-Postkarten und 3D-Brille

Einzigartiges „The Invincible“-Poster

Retro-Patch zum Aufnähen

Notizbuch

Die Vorbestellung der The Invincible | Signature Edition ist unter diesem Link möglich.

The Invincible versetzt die Spieler in die Rolle von Yasna, einer scharfzüngigen Astrobiologin, die gezwungen ist, nach ihrer Crew zu suchen und sie „tot oder lebendig“ zurückzubringen, während eine gefährliche Mission auf dem unheimlichen Planeten Regis III eine schiefe Wendung nimmt.

Oberflächlich betrachtet mag es scheinen, dass Regis III unbewohnt ist, aber das bedeutet nicht, dass sich die Menschen, die hierherkommen, wie unangefochtene Herrscher fühlen können. Der philosophische Charakter der Ereignisse auf Regis III wird Yasna für immer dazu bringen, das Ausmaß der Ambitionen der Menschheit infrage zu stellen.

Die Story von The Invincible spielt in einer alternativen Retro-Zukunftszeitlinie, in der die digitale Technologie noch nicht erfunden wurde. Obwohl die Menschheit analoge Technologie nutzt, hat sie bereits eine riesige Menge an Planeten erobert und sich in viele andere Galaxien vorgewagt.

„The Invincible, an dem schon seit einiger Zeit gearbeitet wird, kombiniert ein faszinierendes Setting, eine ikonische Geschichte und ein etabliertes nicht-lineares Gameplay, um ein wirklich unvergessliches Erlebnis zu bieten“, sagt Marek Markuszewski, CEO von Starward Industries. „Das Studio glaubt an die Kraft des interaktiven Geschichtenerzählens und möchte Spieler aller Spielstärken dazu anregen, ihre eigenen Wege in der seltsamen Welt eines fernen, bösartigen Planeten zu finden.“

The Invincible erscheint am 06. November 2023.