The Last of Us: Ashley Johnson spielt Ellies Mutter in der Serie

Bereits auf dem Summer Game Fest 2022 hat The-Last-of-Us-Schöpfer Neil Druckmann verraten, dass Troy Baker und Ashley Johnson, die Joel und Ellie im PlayStation-Hit The Last of Us verkörpern, auch in der gleichnamigen HBO-Serie eine Rolle haben werden.

Der neue Trailer zur Serienadaption hat nicht nur erstmals einen Bloater präsentiert, sondern zeigt auch Troy und Ashley in Aktion – und vor allem Ashleys Rolle haut die Fans aus den Socken. Sie spielt nämlich Ellies Mutter in HBOs The Last of Us.

Das ist genial: Ashley Johns spielt Ellies Mutter

In Naughty Dogs The Last of Us von 2013 wird Ellies Mutter Anna nur in einigen wenigen Momenten erwähnt. In der HBO-Serie hingegen wird sie sogar zu sehen sein; das verrät nämlich der Trailer. Bei Minute 1:33 sieht man nämliche eine Mutter und ein Neugeborenes, höchstwahrscheinlich Anna und Ellie.

Was die Szene aber noch interessanter macht, ist, dass Ashley Johnson in die Rolle von Anna schlüpft. Bedeutet: Die Videospiel-Ellie spielt die Mutter von Serien-Ellie.

Wie viel wir von Ashley Johnson sehen werden und ob Ellies Mutter eine wichtigere Rolle in der Serienadaption übernimmt, erfahren wir wahrscheinlich erst, wenn HBOs The Last of Us am 15. Januar 2023 auf Sky und dem Sky-Streamingdienst Wow.

Auch Troy Baker ist im Trailer zu sehen

Habt ihr auch Troy Baker im Trailer gefunden? Falls nicht, achtet ungefähr bei Minute 1:54 auf den Mützen-Mann links in der Truppe. Troy spielt wohl ein Mitglied aus der Kannibalen-Gruppe, die vom Antagonisten David angeführt wird.

Ob es sich nur um ein kurzes Cameo handelt oder Troy öfter zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Es wäre aber ein starker Move, wenn Troys Figur in der Serie eine kurze Szene mit Ellie bekommt. So oder so ist das ziemlich cooler Fan-Service.

Wenn ihr mehr über die Serie und den Trailer erfahren wollt, schaut unbedingt in diesen Artikel rein.

Freut ihr euch über Ashley Johnson und Troy Baker in HBOs The Last of Us? Schreibt es uns in die Kommentare!