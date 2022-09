The Last of Us Part 1: Firefly Edition – Mondpreise auf ebay & beschädigte Lieferungen

Die Vorfreude auf die Firefly Edition von The Last of Us Part 1 wärt für einige Vorbesteller in den USA nur kurz. User klagen über beschädigte Lieferungen und Mondpreise auf ebay.

Zur Erinnerung, die Firefly Edition wurde in einer sehr begrenzten Auflage produziert und war binnen weniger Minuten bei PlayStation Direct ausverkauft. Insofern hat man hier also etwas Besonderes in den Händen. Neben dem Spiel selbst sind hier alle digitalen Items der Deluxe Edition, sowie ein Steelbook und die The Last of Us: American Dreams Comics #1 bis #4 enthalten. Das Ganze in einer etwas schöneren Pappschuber-Verpackung geliefert.

The Last of Us Part 1 Firefly Edition kommt beschädigt an

Für Sammler ist die Firelfly Edition bei einem solch außergewöhnlichem Spiel also durchaus etwas Besonderes, zumindest solange, bis sie in ersten Briefkästen lag.

Wie mehrere User in den sozialen Netzwerken berichten, wurde der Versand in einer unzureichenden Verpackung durchgeführt, nämlich in simplen Luftpolsterumschlägen. Im Ergebnis kommt der Pappschuber völlig zerdrückt an, in einigen Fällen klebte der Umschlag auf der Verpackung und bei anderen hat selbst das stabilere Steelbook gelitten.

Same. Very dissatisfying, very disappointing @PlayStation @AskPlayStation @hermenhulst @Naughty_Dog , I always get the C.E.. This is the 1st time I’ve been extremely dissatisfied with the delivery and condition of products I bought from you. If this continues, I won’t buy these. pic.twitter.com/6Z8bEiEM6y — Winter is Coming! “Tacti-SKOL Gamer” (@Tactica1_Gamer) September 2, 2022

Das ist in der Tat ziemlich schade, denn es oblag Sony als Versender, dass die Ware angemessen für den Versand verpackt wird. Hier hat man eindeutig am falschen Ende gespart, besonders vor dem Hintergrund, wenn eine Nachlieferung eher schwierig wird.

Abgesehen von diesem Ärgernis, sehen einige in der Firefly Edition erneut ein Spekulationsobjekt. Die Collector’s Edition war kaum erschienen, da schossen die Preise auf ebay teils ins Unermessliche. Vereinzelt wurden Preise von 600 US Dollar und mehr aufgerufen, im Grunde als noch schlimmer als es damals mit PS5 Konsolen der Fall war.

Ob die Firefly Edition auch in Europa angeboten wird, ist derweil noch offen. Zwar gab es schon Andeutungen von Naughty in dieser Richtung, eine wirklich Zusage gibt es dafür aber noch nicht. Vermutlich müssen nun erst einmal enttäuschte US-Kunden zufriedengestellt werden.

Eindrücke zum Spiel selbst gibt es noch einmal in unserem aktuellen Review zum Spiel.