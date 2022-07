The Last of Us Part 1 Remake erreicht den Gold-Status, Pre-Load bestätigt

Die Entwicklung des The Last of Us Part 1 Remake ist abgeschlossen und damit der Gold-Status erreicht. Dem Release im September steht somit nichts im Wege.

Das gab Entwickler Naughty Dog in den vergangenen Stunden bekannt, wo man allen Beteiligten noch einmal für ihre Bemühungen dankt, um das Universum von The Last of Us weiter wachsen zu lassen.

Thrilled to announce The Last of Us Part I has gone gold! 🏅✨



Congratulations to the Dogs and our partners @PlayStation who contributed their passion and talent to the growing world of #TheLastofUs! pic.twitter.com/PGd9ezWuZC — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 11, 2022

Damit erlebt man noch einmal die emotionale Geschichte und die unvergesslichen Charaktere von The Last of Us, das von Grund auf neu für PS5 erschaffen wurde. Schon zum ursprünglichen Release auf PS3 setzte der Titel neue Maßstäbe für narratives Singleplayer-Storytelling, in dem man eine verwüstete und raue Welt erkundete, in der jede Handlung schonungslose Konsequenzen für die Protagonisten Joel und Ellie hat.

Die Standard und Digital Editionen von The Last of Us Part I enthalten die komplette Singleplayer-Story von The Last of Us sowie Prologkapitel Left Behind, das die Ereignisse zeigt, die das Leben von Ellie und ihrer besten Freundin Riley für immer veränderten.

The Last of Us Part I – PS5 Features

Komplett erneuert mit Naughty Dogs neuester Technologie für die PS5-Engine, die modernste visuelle Wiedergabetreue, voll integrierte DualSense Wireless-Controller-Funktionen und vieles mehr ermöglicht.

Eine vollständige Überarbeitung des ursprünglichen Erlebnisses, das originalgetreu nachgebildet wurde, aber modernisierte Gameplay-Mechaniken, eine verbesserte Steuerung und erweiterte Barrierefreiheitsoptionen bietet.

Tauche dank Verbesserungen an Effekten, Gesichtsanimationen, Erkundung und Kämpfen sowie am Storytelling durch die Umgebung ganz tief ein.

Wer die Digital Deluxe Edition vorbestellt, erhält zudem verschiedene In-Game Items, die sich vorab freischalten lassen, oder eine beliebige Edition, um im Spiel Bonus-Zusätze und Bonus-Waffenteile zu bekommen.

The Last of Us Part I erscheint am 02. September, während der Pre-Load ab dem 26. August möglich sein wird.