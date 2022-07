WD_BLACK SN850 NVMe – Sony lizenziert erste SSD für PS5

Zudem zählt die WD_BLACK SN850 SSD zu den schnellsten Zusatzspeichern, die es derzeit gibt, welche selbst die Spezifikationen der PS5 an sich in Bezug auf Geschwindigkeit übersteigt.

Die WD_BLACK SN850 SSD für PS5 wird anders als das bisherige Modell mit einem blauen LED-Licht auf Promtion-Shots abgebildet und nicht wie sonst in orange. Das ist letztendlich aber egal, da die PS5 inkl. Heatsink komplett in der PS5 verschwindet.

What do you think?