The Last of Us: Part I – Naughty Dog verweist auf PS3-Version, um Unterschiede zu betonen

Für ein Remake, das man als die bislang sorgfältigste Arbeit von Naughty Dog bezeichnet, muss sich der Entwickler ziemlich oft dafür rechtfertigen. Nun verweist man auf die Unterschiede zum original The Last of Us für PS3, blendet aber weiterhin das eigentliche Problem aus.

In die Diskussion mischt sich jetzt der Senior Environment Texture Artist Jonathan Benaino ein, der noch einmal das Gameplay anspricht und wie sehr sich dieses von der original PS3-Version unterscheiden würde. Denn darauf würde das Remake basieren, welches kein Vergleich dazu sein soll, wenn man beide Versionen gespielt hat.

Vielmehr könne das seiner Meinung nach aber auch niemand beurteilen, da man bislang nur Videos davon gesehen und veröffentlicht hat. Auf den Umstand, dass Sony erhebliche Gameplay-Verbesserungen in Aussicht stellt, reagieren die User dennoch enttäuscht, da man hier irgendwie einige Mechaniken erwartet hat, die es später erst in in The Last of Us: Part II gab, etwa das Kriechen. Dem entgegnet Benaino damit, dass diese nie im Original auf der PS3 vorgesehen waren und das Gameplay im Remake zerstört hätten.

The Last of Us: Part I Remake

Das eigentliche Problem wird ausgeblendet

Immerhin zeigen sich die User nach dem letzten offiziellen Showcase etwas zufriedener, was die grafische Qualität von The Last of Us: Part I angeht. Aber obwohl das eigentliche Problem erneut von einem User angesprochen wird, blendet das der Artists ebenfalls aus – der zu hohe Preis.

Eine Vielzahl an Spielern sehen es einfach nicht ein, noch einmal 80 EUR für ein Spiel auf den Tisch zu legen, das jetzt schon das zweite Mal recycelt wurde. Das mag für jemanden fair erscheinen, für den The Last of Us brandneu ist, wer es aber schon auf PS3 gespielt hat und später von der PS4 her kennt, fühlt sich hier zurecht abzockt. Dafür zeigt Sony bislang jedoch kein Verständnis.

Hinzu kommt, dass man nun auch einen baldigen PC-Release von The Last of Us: Part I in Aussicht stellt, der auf das PS5 Remake folgt. Verlangt Sony hier auch 80 EUR oder gibt es doch einen gewissen Spielraum bei der Preisgestaltung? Diese Frage sollte Sony wohl ernsthaft überdenken.