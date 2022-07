Roller Champions soll ebenfalls schon wieder vor dem Aus stehen

Generell findet bei Ubisoft derzeit ein regelrechtes Aussortieren von Projekten statt. Erste vergangene Woche gab man den Stop von gleich vier Projekten bekannt, plus Berichte über Probleme und eine unzureichende Qualität bei Skull and Bones und Avatar, das erst wieder verschoben wurde.

Dazu setzt Roller Champions auf ein rasantes und dynamisches Tempo, während man an den Wänden der Arena entlang rast oder mit verschiedenen Tackling-Manöver überrascht – denn nur wer als Team zusammenarbeitet, kann den Sieg über die Gegner erringen und so zu Ruhm gelangen.

In Roller Champions treten zwei Dreierteams gegeneinander an und müssen versuchen den Ball ins Tor zu befördern, um als erstes Team fünf Punkte zu bekommen. Es gibt allerdings einen Clou, denn je mehr Runden vorher in der Arena gedreht werden, desto mehr Punkte kann das eigene Team erzielen, solange es sich gerade in Ballbesitz befindet.

