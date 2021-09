The Long Dark – Teaser & Termin zur Episode #4

Gut zwei Jahre nach dem Release der letzten The Long Dark-Episode zeigt Entwickler Hinterland heute den ersten Teaser zur Episode #4.

Episode #4 erscheint diesmal zeitgleich auf allen Plattformen, inkl. PS4, Xbox One, Switch und PC, und zwar schon am 06. Oktober 2021.

Diesmal wurde Mackenzie von einer Bande von Sträflingen gefangen genommen und in seinem Gefängnis kann es ziemlich schrecklich sein. Der Held hat die Aufgabe, den Fängen der Sträflinge zu entkommen, den Hardcase zu bergen und einigen unschuldigen Menschen in Schwierigkeiten zu helfen, während er gleichzeitig seine Suche nach Astrid fortsetzt.

In The Long Dark müssen Spieler nach einem mysteriösen geomagnetischen Desaster in einer weitläufigen, gefrorenen Wildnis überleben. Technologie funktioniert nicht mehr, so dass die Menschheit wieder auf eine frühere Existenzstufe zurückgesetzt wird und die Spieler der kalten, riesigen Wildnis aussetzt, wo sie sich gegen alle Gefahren von Mutter Natur behaupten müssen.

Spieler erfahren dabei mehr über die Geschichte des Spiels, können ihr Glück im Open World Permadeath Survival Modus versuchen oder Aufgaben im Challenge Modus meistern. Gleichzeitig müssen sie immer ihre Grundbedürfnisse wie Wärme, Schlaf, Essen und Trinken im Auge behalten, Verletzungen oder Krankheiten abwehren und sich mit der tödlichen Flora und Fauna auseinandersetzen.

The Long Dark: Episode #4 ist ab dem 06. Oktober erhältlich.