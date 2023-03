The Lord of the Ring: Gollum – Adventure erscheint schon in wenigen Wochen

Recht überraschend haben Nacon und das Studio Daedalic Entertainment den Release von The Lord of the Ring: Gollum in diesem Mai bestätigt. Damit erscheint der Titel überraschend schnell.

Basierend auf der beliebten Herr der Ringe-Trilogie von J.R.R. Tolkien nimmt das Fantasy-Adventure den Spieler mit auf eine epische Reise durch Mittelerde, mit einem der faszinierendsten Charaktere in der Hauptrolle: Sméagol – Gollum, Gollum.

Das Spiel erzählt Gollums Erlebnisse hinter den Kulissen der ersten Kapitel von Die Gefährten. Nachdem er seinen kostbaren Ring an Bilbo Beutlin verloren hat, beschließt Gollum, das Nebelgebirge zu verlassen und sich auf eine gefährliche Reise durch Mittelerde zu begeben, auf der er auf bekannte Figuren aus den Büchern sowie auf neue potenzielle Verbündete und Feinde trifft.

Es bleibt den Spielern überlassen, ob sie bei wichtigen Entscheidungen Gollum die Oberhand lassen oder sich auf die Seite seines Hobbit-Ichs Sméagol stellen. Um die Gefahren zu überstehen, die ihm auf seinen Abenteuern begegnen, muss Gollum seine ganze Gerissenheit einsetzen, um sich abzulenken und an seinen Feinden vorbeizuschleichen, während er die vertikalen Umgebungen erklimmt.

Um diese Ankündigung zu feiern, präsentieren die Entwickler heute ein frisches Gameplay aus Mittelerde, das sich auf die ikonische Geschichte konzentriert. Daedalic und Nacon geben ab 18:30 Uhr auf Twitch einen exklusiven Einblick in das Spiel.

The Lord of the Ring: Gollum erscheint am 25. Mai 2023.